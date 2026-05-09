ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай стартира мащабен план за интеграция между из...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22816673 www.24chasa.bg

Кремъл: Пътят към мирно споразумение с Украйна е много дълъг и сложен

1120
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков СНИМКА: Ройтерс

Кремъл заяви днес, че САЩ бързат да постигнат мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна, но пътят към каквото и да е споразумение е много дълъг и сложен, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Вчера Русия и Украйна потвърдиха, че с посредничеството на САЩ са се съгласили на тридневно примирие, което ще бъде в сила от 9 до 11 май. Американският президент Доналд Тръмп изрази надежда, че то ще бъде удължено.

„Разбираемо е, че американската страна бърза", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортера на държавната телевизия Павел Зарубин. „Обаче въпросът за уреждането на конфликта в Украйна е твърде сложен, а пътят до мирно споразумение е много дълъг и изпълнен със сложни детайли", каза Песков.

Руските войски се сражават в Украйна от повече от четири години – по-дълго, отколкото съветските сили са се сражавали през Втората световна война, известна в Русия като Великата отечествена война от 1941-1945 г.

Тръмп неведнъж е обещавал да сложи край на войната в Украйна, определяйки я като „глупава" и „безумна" война, която причинява огромни жертви и на двете страни, но засега не е успял да постигне мир.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)