"Политико": Пекин извлича стратегически уроци от войната в Иран

Продължаващият конфликт между САЩ и Иран все по-ясно разкрива слабости в американската военна и стратегическа система, които Китай внимателно анализира. Това твърдят настоящи и бивши американски служители в сферата на отбраната, цитирани от "Политико". Според тях Пекин следи отблизо затрудненията на Вашингтон да прекрати иранската блокада в Ормузкия проток, както и темпа, с който американските сили изразходват високоточни оръжия и ресурси.

Особено внимание Китай обръща на използването на ракети „Томахоук" и системи „Пейтриът". По думите на бивш американски представител всяка ракета, използвана срещу Иран, е ресурс, който не може да бъде насочен към възпиране в Индо-Тихоокеанския регион.

Според американски представители китайските военни детайлно изучават начина, по който САЩ планират и провеждат операции. Анализът им започва от темпото на ракетните удари до разузнавателните действия и стига до използването на военноморски сили. Анализаторите смятат, че Пекин следи и колко трудно Вашингтон успява да гарантира сигурността в Ормузкия проток, през който преминава близо 20 процента от световния петролен износ.

Допълнително внимание предизвиква прехвърлянето на американски кораби, системи за противовъздушна отбрана и войски от Тихия океан към Близкия изток. Според експерти това е сигнал, че ресурсите на САЩ не са неограничени.

„Китайците спокойно могат да попитат: „С какво още разполагате, за да имате възпиране?", коментира бивш американски служител в отбраната.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин се готвят за важна среща през следващата седмица. Според анализатори Китай влиза в разговорите в по-силна позиция заради усложнената ситуация около Иран и нарастващия вътрешнополитически натиск върху Белия дом.

Въпреки това американските военни настояват, че прехвърлянето на сили не отслабва способността на страната да възпира Китай в Индо-Тихоокеанския регион. Адмирал Самюъл Папаро, който ръководи американските сили в Тихия океан, заяви пред Конгреса миналия месец, че бойният опит от операциите срещу Иран ще бъде ценен за американските екипажи.

Експерти обаче предупреждават, че Китай може да извлече сериозни уроци от иранската тактика. Според анализатора Бека Васер Пекин разполага с много по-голям ракетен арсенал от Иран и би могъл да използва масирани удари, за да претовари системите за противовъздушна отбрана.

Китай от години изучава американския модел на водене на война. По данни на бивши американски представители Пекин анализира зависимостта на САЩ от военни бази, самолети за презареждане във въздуха и кибероперации.

„Това е възможност за тях да изучават американския начин на водене на война в реални условия", коментира друг бивш служител от отбраната.