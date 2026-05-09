Скандал за езика на литургията в българската църква „Свети Георги" в Одрин

Скандал беляза началото на празничната литургия в българската църква "Свети Георги" в Одрин в събота. Причината за напрежението е бил спор на какъв език да бъде проведено богослужението – на български или на гръцки, съобщава турският информационен сайт batiekspres.com.

Преди дни от Генерално консулство на България в Одрин информира, че в храма ще бъде отслужена Божествена света литургия от предстоятеля на българските храмове в Истанбул архимандрит Харалампий Ничев по повод храмовия празник, който традиционно се отбелязва в първата събота след Гергьовден.

Малко преди началото на службата обаче станало ясно, че от Патриаршията в Истанбул са изпратили духовник с по-висок сан от българския духовник, като намерението било литургията да се проведе на гръцки език. Това предизвикало недоволство сред присъстващите, които били предимно българи и настоявали службата да бъде на български.

В крайна сметка литургията все пак е била отслужена на български език, посочва още турският сайт.

Три години след кончината на отец Александър Чъкърък, който дълги години беше стопанин на църквата "Свети Георги Победоносец", храмът все още няма назначен постоянен български духовник. По време на празници там често служат гръцки свещеници.