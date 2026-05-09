След призив за евакуация на 9 града израелската армия нанесе удари над Ливан

Израелската армия, която по-рано днес призова за евакуацията на девет града в Южен Ливан като подготовка за атаки срещу проиранската групировка "Хизбула", нанесе удари в региона, съобщи ливанската агенция ННА, цитирана от Франс прес.

Въпреки примирието, обявено на 17 април, израелски военни самолети "нанесоха удари по град Зрарие след сутрешното предупреждение", съобщи ННА и добави, че няколко други района, споменати в израелското предупреждение, също са били ударени.

Агенцията съобщи, че Израел е нанесъл въздушни удари и е открил артилерийска стрелба и в няколко района в Южен Ливан, за които не е било издадено предупреждение за евакуация, пише БТА.