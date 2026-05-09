Протестиращи в Тирана хвърлят коктейли "Молотов", полицията отвръща със сълзотворен газ (Снимки)

Албанската опозиционна Демократическа партия и нейни съюзници приведоха снощи в Тирана пореден протест, по време на който отново се стигна до напрежение между демонстрантите и органите на реда, съобщава агенция АТА.

Протестиращите преминаха по булевард "Мъчениците на нацията" пред офиса на министър-председателя Еди Рама, настоявайки за оставка на правителството и провеждане на свободни и честни избори. Това беше осмият национален протест, организиран от опозиционната партия, отбелязва агенцията.

Лидерът на Демократическата партия Сали Бериша се присъедини към шествието заедно с няколко опозиционни депутати и група привърженици, тръгвайки от централата на партията. Протестът премина без официални речи на представителите на опозицията, а вместо това модератор се обърна към насъбралото се множество чрез мегафон, като се фокусира върху социални въпроси, засягащи страната.

След това демонстрантите, водени от Бериша, се насочиха към сградата на Министерството на вътрешните работи, където полицията беше поставила блокада. Полицейски служители впоследствие използваха водни струи и сълзотворен газ, за да отблъснат демонстрантите, които от своя страна отговориха с хвърляне на коктейли "Молотов" срещу органите на реда. Трима души бяха задържани от полицията.

За да гарантира обществения ред и сигурност полицията в Тирана наложи временни ограничения на движението по ключови артерии и разположи около 1500 служители, отбелязва АТА, цитирана от БТА.

В последните месеци Демократическата партия на Албания, ръководена от бившия албански президент и премиер Сали Бериша, и нейните съюзници организират чести протести с искане за оставка на правителството на социалиста Еди Рама, за сформиране на преходен (технически) кабинет и за провеждане на свободни избори.

Причина за протестите станаха твърдения от страна на демократите, че гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година са били манипулирани. Напрежението допълнително ескалира след обвинения в корупция срещу албанската вицепремиерка и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку, която впоследствие бе отстранена от поста.