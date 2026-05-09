Германия готви забрана на електронните цигари за еднократна употреба

Министърът на околната среда на Германия Карстен Шнайдер подготвя забрана на еднократните електронни цигари, предаде ДПА. По информация на агенцията министърът е заявил след среща с министрите на околната среда на германските провинции, че още тази година ще внесе съответния законопроект. След приемането му продажбата на електронни цигари за еднократна употреба в страната ще бъде забранена.

Шнайдер обосновава планираната мярка с опасността от пожари, която представляват тези устройства. По думите му те често се изхвърлят в битовите отпадъци или в контейнерите за разделно събиране, което води до пожари в съоръженията за преработка на отпадъци.

Според министъра това създава риск за живота и здравето на служителите и засяга системата за рециклиране в страната. Той уточни, че в момента се извършва количествена оценка колко често подобни устройства са причина за пожари.

Шнайдер вече се е изказвал нееднократно в полза на подобна забрана. През декември 2025 г. той каза, че подкрепя забраната на еднократните електронни цигари в страната, „защото тези неща са опасни. Ако попаднат в съоръжение за обезвреждане на отпадъци, могат да експлодират и наистина експлодират"

Горната камара на парламента – Бундесратът, вече се е обявявал в подкрепа на подобна забрана, а федералното правителство даде съгласие за въвеждането ѝ. Шнайдер подчерта, че устройствата за многократна употреба няма да бъдат засегнати.

Електронните цигари, известни като вейпове, генерират пара, която се вдишва и често е с аромат на плодове или ментол. Въпреки че съдържа по-малко вредни вещества от дима на традиционните цигари, лекарите предупреждават за рисковете за здравето и пристрастяващия ефект на никотина.

Според данни на бранша приходите от продажбата на електронни цигари в Германия през 2025 г. са нараснали с около една четвърт на годишна база до 2,4 милиарда евро, пише БТА.

От юли потребителите в Германия ще могат да връщат употребените вече електронните цигари за рециклиране навсякъде, където те се продават.