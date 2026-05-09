Ердоган: Европа без Турция е уязвима при кризи

Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че европейска архитектура, която не включва Турция на полагаемото й се място, "би останала непълна и уязвима при управлението на кризи", съобщава Анадолската агенция.

В послание по повод Деня на Европа Ердоган каза, че Декларацията на Шуман, която поставя основите на европейската интеграция, е както символ на ЕС, така и отражение на "ангажимента към изграждане на споделено бъдеше, базирано на мира, сътрудничеството и взаимното уважение на нашия континент". Съобщението беше публикувано от Дирекцията по комуникации към президентството в социалната мрежа Ен Сосял, пише БТА.

Президентът отбеляза също, че основополагащите принципи на ЕС, установени преди 76 години, сега са подложени на изпитание от множество глобални кризи, включително войни, политическа нестабилност и икономически предизвикателства. По думите му тези предизвикателства са направили задължително за ЕС да следва по-включваща и обединяваща политика, добавяйки, че Турция остава "съществена и незаменима" част от този процес като страна кандидатка.

Ердоган също така подчерта, че Турция е решена да постигне напредък в отношенията си с ЕС на принципа "и двете страни печелят" на базата на взаимни ангажименти и перспектива за пълноправно членство, като добави, че Анкара очаква от ЕС да покаже същата искрена воля.

"Както сме казвали и преди, нуждата на ЕС от Турция превишава нуждата на Турция от съюза и тази нужда се очаква да нарасне още повече в бъдеще", подчерта изтъкна, чиято страна е кандидатка за членство в ЕС от 1999 г., а преговорите за присъединяване започнаха през 2005 г.

Ердоган заяви, че се надява, че Денят на Европа ще донесе мир, просперитет и солидарност в региона и отправи най-добри пожелания към европейските народи и към турските граждани.