Първата задача на шефката на унгарския парламент: След 12 г. знамето на ЕС отпред

Избраната днес председателката на новия състав на унгарския парламент Агнеш Форщхофер заяви, че европейският флаг ще бъде върнат на сградата на парламента в Будапеща след 12-годишно отсъствие, предаде Франс прес. Агнеш Форщхофер СНИМКА: Ройтерс

"Наредих това още от днес - след 12 години флагът на Европейския съюз ще се развява отново на сградата на унгарския парламент", каза Форшхофер, която беше избрана със 193 от 199 гласа.

Тя подчерта, че това "първо решение" на новата ѝ позиция ще отбележи "първата символична стъпка" за връщането към Европа на централноевропейската страна.