ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спасилият се "Локо" (Сф) измъкна точка от последни...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22816913 www.24chasa.bg

Първата задача на шефката на унгарския парламент: След 12 г. знамето на ЕС отпред

2076
Петер Мадяр поздравява новата шефка на парламента Агнеш Форщхофер СНИМКА: Ройтерс

Избраната днес председателката на новия състав на унгарския парламент Агнеш Форщхофер заяви, че европейският флаг ще бъде върнат на сградата на парламента в Будапеща след 12-годишно отсъствие, предаде Франс прес. 

Агнеш Форщхофер СНИМКА: Ройтерс
Агнеш Форщхофер СНИМКА: Ройтерс
Агнеш Форщхофер СНИМКА: Ройтерс
Агнеш Форщхофер СНИМКА: Ройтерс

"Наредих това още от днес - след 12 години флагът на Европейския съюз ще се развява отново на сградата на унгарския парламент", каза Форшхофер, която беше избрана със 193 от 199 гласа. 

Агнеш Форщхофер СНИМКА: Ройтерс
Агнеш Форщхофер СНИМКА: Ройтерс

Тя подчерта, че това "първо решение" на новата ѝ позиция ще отбележи "първата символична стъпка" за връщането към Европа на централноевропейската страна.

Знамето на ЕС на фасадата на унгарския парламент СНИМКА: Ройтерс
Знамето на ЕС на фасадата на унгарския парламент СНИМКА: Ройтерс
Знамето на ЕС на фасадата на унгарския парламент СНИМКА: Ройтерс
Знамето на ЕС на фасадата на унгарския парламент СНИМКА: Ройтерс

Петер Мадяр поздравява новата шефка на парламента Агнеш Форщхофер СНИМКА: Ройтерс
Агнеш Форщхофер СНИМКА: Ройтерс
Агнеш Форщхофер СНИМКА: Ройтерс
Агнеш Форщхофер СНИМКА: Ройтерс
Знамето на ЕС на фасадата на унгарския парламент СНИМКА: Ройтерс
Знамето на ЕС на фасадата на унгарския парламент СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)