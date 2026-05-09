Великобритания праща военен кораб в Близкия изток

Военен кораб на Кралския флот ще бъде изпратен в Близкия изток, за да бъде в готовност за участие в международна мисия за защита на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщиха Пи Ей Мидия, ДПА и БТА.

Ескадрен миноносец ще бъде предварително разположен в региона, за да се присъедини към инициатива, ръководена от Великобритания и Франция, след края на бойните действия между Иран и американско-израелските сили.

Мисията е с подкрепата на британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон. Тя предвижда сформирането на коалиция от държави, които да гарантират свободата на корабоплаване в Ормузкия проток. Корабът ще бъде предварително позициониран в региона като част от подготовката за евентуална бъдеща многонационална операция. Според говорител на британското военно министерство това е част от "разумно планиране", което ще позволи на Великобритания и Франция да се включат, когато условията го позволят.

Корабът ще бъде предислоциран от източната част на Средиземно море, където защитава британски бази в Кипър. Това ще му позволи незабавно да се включи в евентуалната мисия в Ормузкия проток.