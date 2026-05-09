General Motors плаща $13 млн. глоба за продажба на данни на клиенти

Американският автомобилостроител „Дженерал Мотърс" (General Motors – GM) ще плати глоба в размер на 12,75 милиона долара в рамките на извънсъдебно споразумение по съдебен спор, свързан с незаконна продажба на клиентски данни в щата Калифорния, пишат Ройтерс и БТА.

Калифорнийският министър на правосъдието Роб Бонта съобщи, че компанията е постигнала споразумение с властите, след като е било установено, че между 2016 и 2024 г. чрез услугата си „ОнСтар" (OnStar) „Дженерал Мотърс" е продавала подробна информация за шофьорските навици на стотици хиляди жители на щата на компании за търговия с данни.

Според прокуратурата данните са включвали имена, адреси, местоположение, скорост на движение и случаи на рязко ускорение.

По данни на властите компанията е реализирала около 20 милиона долара приходи от тази дейност на национално равнище.

Освен финансовата санкция концернът приема и петгодишна забрана за продажба на лични данни.

От компанията заявиха, че споразумението е свързано с прекратената през 2024 г. програма „Смарт Драйвър" (Smart Driver) и подчертаха, че предприемат мерки за подобряване на защитата на личните данни.

Според медийни публикации данните са били предоставяни и на автомобилни застрахователи, които в някои щати са ги използвали като основание за увеличаване на застрахователните премии. В Калифорния подобна практика е забранена.

Още през януари 2025 г. Федералната комисия по търговията на САЩ (FTC) определи действията на „Дженерал Мотърс" като сериозно нарушение на доверието на потребителите.