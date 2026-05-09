Нулевият пациент, починал от хантавирус, се е заразил в Северна Патагония

Наблюдател на птици е нулевият пациент, починал от хантавирус на круизния кораб.

70-годишният орнитолог Лео Шилпероорд се качил на борда на MV Hondius със съпругата си, след като посетил сметище в Аржентина, където отишъл, за да наблюдава птици.

Шилперорд почина от хантавирус на борда на кораба на 11 април, а съпругата му също си отиде по-късно.

Тя слезе с тялото му, преди да започне да се почувства зле, докато се готвеше да отлети обратно до родината им Холандия от Южна Африка.

Г-жа Шилперорд се качи за кратко на полет на KLM от Йоханесбург до Амстердам, но ѝ беше отказано разрешение за полет и почина ден по-късно в болница на 24 април.

Въпреки че се съобщаваше широко, че двойката се е заразила с хантавирус, докато е наблюдавала птици, The Mail on Sunday разкрива, че епидемията почти сигурно е започнала на 1500 мили по-на север.

Преди да се присъединят към круиза, семейство Шилперорд посетили Северна Патагония, където през последните няколко месеца има 101 потвърдени случая на заболяването, включително 32 смъртни случая.

Водещата хипотеза на аржентинското правителство беше, че холандска двойка се е заразила с хантавирус по време на наблюдение на птици на сметище в Ушуая, Аржентина

Версията вече е опровергана.

„Дори и да са отишли ​​там, което не знаем, плъхът колиларго, който пренася вируса, не е там.

„Те са дошли тук от регион, където е имало огнища. Те са били в Северна Патагония 25 до 30 дни преди да дойдат в Ушуая. Почти сигурно са се заразили там.

„Те са пристигнали тук следобед на 29 март, така че са имали само два пълни дни, преди да се качат на кораба. Инкубационният период е поне седмица."

Щамът на вируса, който е убил тримата пътници на круизния кораб, е известен като щам Andes, открит в провинциите Неукен, Рио Негро и Чубут в Северна Патагония.

Аржентинското министерство на здравеопазването заяви в петък, че е провело среща с представители на 24-те провинциални министерства на здравеопазването в страната, за да се опита да определи точно движението на двойката и да открие първоначалния източник на огнището.

Говорител заяви, че тази година в страната вече е имало 42 случая на хантавирус, но от миналия юни са регистрирани 101 случая, с 32 смъртни случая.

Вирусът се заразява чрез вдишване на въздух, заразен с изпражнения, урина или слюнка.

От здравнотота министерство на Чили заявиха късно в петък, че инкубационният период на болестта не съвпада с пътуването им, подчертавайки: „Те не са се заразили в нашата страна".

Властите отчаяно се опитват да открият 29 пътници, които слязоха на 24 април в Света Елена, британска отвъдморска територия в Южния Атлантик.

Очаква се пътниците, които е трябвало да слязат в Тенерифе в неделя по обяд, да бъдат поставени под карантина до 45 дни.

На борда на засегнатия кораб все още има 22 британци.

Потвърдено е, че най-малко петима души, включително британският лекар на кораба, са заразени с хантавирус, като лекарят е в тежко състояние в интензивно отделение.