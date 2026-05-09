СЗО: Няма риск от епидемия от хантавирус

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус

Нисък е рискът от пристигането на кораба с болни от хантавирус, увери жителите на Тенерифе генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус. Именно там ще акостира корабът "Хондиус", където бе установено огнище на хантавирус. Шефът на СЗО благодари на местните за проявената солидарност, пишат Франс прес и БТА.

"Иска ми се ясно да ме чуете: това не е нов ковид. Настоящият риск за общественото здраве, свързан с хантавируса, остава малък", написа той в отворено писмо до населението на испанския остров Тенерифе, където се очаква да пристигне рано сутринта утре плаващият под нидерлански флаг кораб.

Случаят породи безпокойство сред жителите, а регионалните власти отказаха да разрешат на кораба да акостира и решиха той да остане в морето, докато на пътниците бъдат направени тестове, а после тези хора бъдат евакуирани.

В писмото си шефът на СЗО посочва, че е благодарил на испанския премиер Педро Санчес за солидарността, която проявява Испания, съгласявайки се да приеме кораба.

"Зная, че се тревожите. Знам, че щом чуете думата "епидемия" и видите кораб да се насочва към бреговете ви, се връщат спомени, които така и не успяхме да напълно да излекуваме. Болката от 2020 г. е все така реална и аз и за миг не я омаловажавам", отбеляза той, признавайки, че андийският щам на вируса "е сериозен".

"Трима души изгубиха живота си и в мислите им сме със семействата им", допълни Гебрейесус.

Същевременно той отново подчерта: "Рискът за вас, във вашето ежедневие в Тенерифе, остава малък".

По-рано днес генералният директор на СЗО пристигна в Испания, за да присъства и наблюдава слизането на пътниците от круизния кораб "Хондиус", на който бе установено огнище на хантавирус.

