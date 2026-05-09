Израел нанесе нови въздушни удари върху Бейрут, "Хизбула" отговори с дрон

Израел нанесе нови въздушни удари близо до южната част на Бейрут и бомбардира два пъти магистрала, свързваща столицата с южната част на страната, пишат Франс прес и БТА.

Ударите край столицата са били в района Шоф, на около 20 км южно от Бейрут и недалече от предишните атаки срещу магистралата "Садият". Двата района са разположени извън традиционните крепости на проиранското движение "Хизбула", конфликтът с което продължава, въпреки обявеното примирие. Ударени са два автомобила, а екипи вече работят на мястото на атаките на магистралата.

"Хизбула" пък е атакувала Северен Израел с дрон в отговор на израелските атаки срещу Ливан. Проиранската групировка каза, че е "атакувала струпани израелски вражески войници близо до Мисгав Ам", след "нарушаването на примирието от израелския враг".