Иранският парламент ще заседава онлайн заради войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранският парламент утре ще заседава онлайн поради съображения за сигурност.

Говорител на парламента каза, че планираната пленарна сесия ще протече онлайн заради "настоящата ситуация", съобщи новинарския уебсайт "Табнак", известен с близките си връзки в Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и консервативни политически формации, пишат ДПА и БТА.

Фокусът ще бъде върху скорошния ръст на цените по време на войната, който стана основен проблем за населението, каза говорителят.

Последната пленарна сесия се състоя в средата на февруари - малко преди началото на войната на 28 февруари.

След като няколко високопоставени ирански представители бяха убити при въздушни удари, парламентът отмени всичките си публични сесии заради опасения за безопасността. През това време само няколко парламентарни комисии се събираха за консултации.