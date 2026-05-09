"Евровизия" води, но и отблъсква туристи - хотелите във Виена са на 70%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В навечерието на песенния конкурс "Евровизия" австрийските медии коментират, че във Виена все още има достатъчно свободни хотелски места за настаняване през идната седмица, въпреки очаквания туристически наплив.

Най-тиражният австрийски вестник "Кроненцайтунг" пише, че търсенето в сегмента на по-високия клас хотели остава слабо въпреки предстоящия почивен ден, който удължава уикенда. За сметка на това хотелите с две и три звезди отчитат резервации над средните нива.

Общата заетост на хотелите във всички категории достига около 70%.

Песенният конкурс носи значителни приходи за туристическия сектор във Виена, но води и до преразпределение на резервациите между различните категории места за настаняване.

„От мащабното събитие най-много печелят по-достъпните места за настаняване", заяви пред австрийската агенция АПА ръководителят на секцията на хотелиерите към Виенската стопанска камара Феликс Нойтац. Причината е, че „Евровизия" привлича предимно по-млада публика.

Хотелите с четири и пет звезди, които обичайно биха били силно заети по време на удължен майски уикенд, отчитат спад.

„Конкурсът за песен отблъсква част от туристите", посочва Нойтац. Според него гостите от по-високия ценови сегмент често избират други дестинации заради шумната и празнична атмосфера около събитието, а някои вероятно са отложили пътуванията си.

Очакванията са през юни нивото на резервациите да се върне към обичайните стойности.

От Виенската стопанска камара посочват, че хотелите от по-висок клас все още могат да привлекат гости с оферти в последния момент, тъй като именно в този сегмент има свободни места.

„Все още могат да се намерят достатъчно стаи", посочват от организацията.

Директорът на Виенския туристически борд Норберт Кетнер също изрази увереност, че капацитетът е достатъчен.

„С над 42 000 стаи в 450 хотела от всички категории, всеки, който иска да бъде част от преживяването на „Евровизия" във Виена, ще намери подходящо място за настаняване", заяви той.

Наскоро и Австрийската хотелска асоциация определи като неоснователни опасенията за недостиг на хотелски легла.

Повод за коментарите станаха нестандартни рекламни кампании, в които дори мебелни магазини бяха представяни като възможни места за настаняване.

„Конкурсът за песен на „Евровизия" очевидно силно стимулира въображението", пошегува се генералният секретар на Австрийската хотелска асоциация Маркус Гратцер.