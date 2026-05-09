ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тимът на Мъри Стоилов задържа 5-ото място в Турция...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22818447 www.24chasa.bg

"Евровизия" води, но и отблъсква туристи - хотелите във Виена са на 70%

Цветана Делибалтова, БТА

2764
Дара със статуетката, която получи след победата си в националната селекция за "Евровизия" Снимка: БНТ

В навечерието на песенния конкурс "Евровизия" австрийските медии коментират, че във Виена все още има достатъчно свободни хотелски места за настаняване през идната седмица, въпреки очаквания туристически наплив.

Най-тиражният австрийски вестник "Кроненцайтунг" пише, че търсенето в сегмента на по-високия клас хотели остава слабо въпреки предстоящия почивен ден, който удължава уикенда. За сметка на това хотелите с две и три звезди отчитат резервации над средните нива.

Общата заетост на хотелите във всички категории достига около 70%.

Песенният конкурс носи значителни приходи за туристическия сектор във Виена, но води и до преразпределение на резервациите между различните категории места за настаняване.

„От мащабното събитие най-много печелят по-достъпните места за настаняване", заяви пред австрийската агенция АПА ръководителят на секцията на хотелиерите към Виенската стопанска камара Феликс Нойтац. Причината е, че „Евровизия" привлича предимно по-млада публика.

Хотелите с четири и пет звезди, които обичайно биха били силно заети по време на удължен майски уикенд, отчитат спад.

„Конкурсът за песен отблъсква част от туристите", посочва Нойтац. Според него гостите от по-високия ценови сегмент често избират други дестинации заради шумната и празнична атмосфера около събитието, а някои вероятно са отложили пътуванията си.

Очакванията са през юни нивото на резервациите да се върне към обичайните стойности.

От Виенската стопанска камара посочват, че хотелите от по-висок клас все още могат да привлекат гости с оферти в последния момент, тъй като именно в този сегмент има свободни места.

„Все още могат да се намерят достатъчно стаи", посочват от организацията.

Директорът на Виенския туристически борд Норберт Кетнер също изрази увереност, че капацитетът е достатъчен.

„С над 42 000 стаи в 450 хотела от всички категории, всеки, който иска да бъде част от преживяването на „Евровизия" във Виена, ще намери подходящо място за настаняване", заяви той.

Наскоро и Австрийската хотелска асоциация определи като неоснователни опасенията за недостиг на хотелски легла.

Повод за коментарите станаха нестандартни рекламни кампании, в които дори мебелни магазини бяха представяни като възможни места за настаняване.

„Конкурсът за песен на „Евровизия" очевидно силно стимулира въображението", пошегува се генералният секретар на Австрийската хотелска асоциация Маркус Гратцер.

Дара със статуетката, която получи след победата си в националната селекция за "Евровизия"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)