Тимът на Мъри Стоилов задържа 5-ото място в Турция...

Зеленски обсъдил евроинтеграцията на Украйна с председателя на Европейския съвет

Антонио Коща

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди стъпките към украинската интеграция в Европейския съюз с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на Зеленски в "Телеграм".

"С Антонио обсъдихме съвместната ни работа за бъдещата интеграция на Украйна - Украйна ще заеме мястото си като пълноправен член на Европейския съюз. Подготвяме се за отваряне на главите и за бъдещи решения", се казва в изявлението на украинския държавен глава, пише БТА.

Двамата говорили и за развоя на събитията в дипломатическата сфера, както и споразумението, постигнато с посредничеството на САЩ, за размяна на военнопленници с Русия във формат "1000 за 1000".

Зеленски освен това благодари на Коща за приветствията му към украинците и Украйна за Деня на Европа и за продължаващата европейска подкрепа по време на пълномащабната война.

