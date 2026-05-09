ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тимът на Мъри Стоилов задържа 5-ото място в Турция...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22818604 www.24chasa.bg

6 са вече потвърдените случаи на хантавирус на круизния кораб

788
Засега няма причина за тревога в ЕС по въпроса със заразените с хантавирус. СНИМКА: Pixabay

Вече има 6 потвърдени случая на хантавирус на нидерландския круизен кораб. Предстои евакуация на заразените до страните им от испанския остров Тенерифе.

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус пристигна в Испания, за да наблюдава слизането на пътниците от кораба. Очаква се това да стане утре.

Няколко европейски държави, сред които Германия, Франция и Белгия ще изпратят самолети за репатриране на своите граждани. Пътниците ще напуснат кораба, чак когато самолетите са готови за излитане - не по-рано.

"Рискът за населението остава нисък. Испанските граждани ще бъдат откарани в болница, където ще бъдат поставени под карантина. Това ще е съгласувано с протоколите, одобрени вчера от Комитета по обществено здраве.", заяви Моника Гарсиа, министър на здравеопазването на Испания, цитирана от БНТ.

Засега няма причина за тревога в ЕС по въпроса със заразените с хантавирус. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)