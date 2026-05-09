Утре евакуират британците от кораба с хантавирус, изолират ги в болница

Болница "Ароу парк", в която ще бъдат изолирани британците от кораба с хантавирус Снимка: Ройтерс

Намиращите се на круизния кораб "Хондиус" около двадесет британци ще бъдат евакуирани утре и настанени в болница близо до Ливърпул, Англия, където ще бъдат поставени за известно време в изолация.

Те ще бъдат настанени болница "Ароу Парк" в Ъптън, за да им "предоставят безопасно място за периода на изолация", се казва в писмо на местното ръководство на здравната служба до техните подчинени.

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус пристигна днес в Испания, за да посрещне кораба "Хондиус", на който възникна огнище на хантавирус. Очаква се плавателният съд да пристигна рано сутринта утре на Канарските острови, пишат Франс прес и БТА.

В социалната мрежа в "Екс" Гебрейесус съобщи, че е в контакт с капитана на кораба и със служител на СЗО, който се намира на борда. Той отбеляза, че за момента на борда няма нови случаи на хора със симптоми на вируса.

