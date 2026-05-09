Катарски танкер с втечнен газ опитва да премине през Ормузкия проток

Катарският танкер за втечнен природен газ "Ал Хурайтият" пътува днес към Ормузкия проток, след като е отплавал от катарския град Рас Лафан на път за Порт Касим в Пакистан, предаде Ройтерс, като се позова на данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването LSEG.

Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран.

Плавателният съд, управляван от компания "Накилат Шипинг Катар" (Nakilat Shipping Qatar Ltd) и плаващ под флага на Маршаловите острови, има товарен капацитет от 211 986 куб. метра, показват данните на LSEG.

Иранските гвардейци на Революцията спряха два катарски танкера за втечнен газ - "Ал Даайен" и "Рашида", които се бяха насочили към Ормузкия проток на 6 април, и ги инструктираха да останат на позиция, без да им дадат обяснения, припомня Ройтерс.

Катар е вторият по големина износител на втечнен природен газ в света, като основните му клиенти са в Азия. Иранските атаки извадиха от строя 17% от капацитета за износ на втечнен газ на Катар, като се очаква ремонтните работи да доведат до загуба на 12,8 милиона тона газ годишно за период от три до пет години, пише Би Ти Ви