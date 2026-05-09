ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец": Поздравявам "Левски" за ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22818773 www.24chasa.bg

Председателят на Европейския съвет: Трябва да преговаряме с Русия за Украйна

1180
Антонио Коща Снимка: Екс/ @eucopresident

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща днес отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украйна, пишат ДПА и БТА.

В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна.

Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят "въпросите на общата сигурност" в подходящ момент, каза Коща, като същевременно подчерта, че ЕС няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Малко преди да говори в Брюксел Коща проведе телефонен разговор в украинския президент Володимир Зеленски.

ЕС остава до Украйна "в борбата ѝ за мир и защита на нашите споделени европейски ценности", написа председателят на Европейския съвет в социалната мрежа Екс.

"Бъдещето на Украйна е в Европейския съюз. Очакваме с нетърпение да предприемете следващата стъпка в процеса за присъединяване възможно най-скоро. Заедно ще изградим общото европейско бъдеще", каза Коща.

Антонио Коща Снимка: Екс/ @eucopresident

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)