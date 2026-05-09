ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец": Поздравявам "Левски" за ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22818844 www.24chasa.bg

Путин би се срещнал със Зеленски в трета страна, но само за подпис на траен мир

1052
Владимир Путин Снимка: Пресслужба на Кремъл

Руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, но само след като бъде договорено трайно мирно споразумение, пишат Ройтерс и БТА.

В продължил 45 минути разговор с журналисти в Кремъл президентът Путин заяви, че е готов да се срещне със Зеленски не само в Москва, но и в трета страна, но само за подписването на договор, посочва ТАСС. "Може да се срещнем и в трета страна, но само когато се постигнат окончателните договорености за мирен договор, който трябва да е изготвен с дълга историческа перспектива, каза той и допълни, че това трябва да е окончателният етап, а не самите преговори".

Руският президент подчерта, че отлично знае какво представляват преговорите. "Лично преминах през това в Минск при изготвянето на Минските споразумения. Можете да прекарате часове в безкрайни разговори и денем, и нощем. Безполезно. Трябва специалистите да си свършат работата, да направят всичко, за да стане ясно и на двете страни, че договореностите са напълно съгласувани. В този случай можете да се срещнете навсякъде, за да подпишете или да присъствате на подписването", отбеляза той.

Владимир Путин Снимка: Пресслужба на Кремъл

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)