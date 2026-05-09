Путин би се срещнал със Зеленски в трета страна, но само за подпис на траен мир

Руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, но само след като бъде договорено трайно мирно споразумение, пишат Ройтерс и БТА.

В продължил 45 минути разговор с журналисти в Кремъл президентът Путин заяви, че е готов да се срещне със Зеленски не само в Москва, но и в трета страна, но само за подписването на договор, посочва ТАСС. "Може да се срещнем и в трета страна, но само когато се постигнат окончателните договорености за мирен договор, който трябва да е изготвен с дълга историческа перспектива, каза той и допълни, че това трябва да е окончателният етап, а не самите преговори".

Руският президент подчерта, че отлично знае какво представляват преговорите. "Лично преминах през това в Минск при изготвянето на Минските споразумения. Можете да прекарате часове в безкрайни разговори и денем, и нощем. Безполезно. Трябва специалистите да си свършат работата, да направят всичко, за да стане ясно и на двете страни, че договореностите са напълно съгласувани. В този случай можете да се срещнете навсякъде, за да подпишете или да присъствате на подписването", отбеляза той.