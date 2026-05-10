Сирийският президент уволни брат си

Ахмед аш Шараа

Сирийският президент Ахмед аш Шараа извърши вчера частични промени в правителството, като смени няколко високопоставени представители и министри, включително собствения си брат, съобщи сирийската държавна новинарска агенция САНА, цитирана от АФП.

Сред новите назначения е бившият губернатор на Хомс Абдел Рахман Бадредин ал Ама, който заменя Махер аш Шараа, брата на президента, на поста генерален секретар на сирийското президентство.

Министърът на информацията Хамза ал Мустафа и министърът на земеделието Амджад Бадр са заменени съответно от Халед Фауаз Заарур и Басел Хафез ас Суейдан, пише БТА.

Причините за тези промени остават неясни.

Сирийското преходно правителство, сформирано през март 2025 г. след отстраняването на президента Башар Асад в края на 2024 г., беше доминирано от тесния кръг около Ахмед аш Шараа.

Той назначи и нови губернатори на няколко провинции, сред които Хомс, Кунейтра, Латакия и Дейр аз Зор.

