Единайсет души са ранени след експлозия на плавателен съд край Маями

Маями Бийч

Единайсет души бяха откарани вчера в болници с наранявания след експлозия на плавателен съд край Маями, съобщи пожарно-спасителната служба на окръг Маями-Дейд, цитирана от Асошиейтед Прес.

Взетият под наем плавателен съд се е намирал в залива Бискейн, близо до плитчината Хоулоувър, когато на борда е избухнала експлозия, сочи предварителна информация на Комисията за опазване на рибните ресурси и дивата природа на Флорида, пише БТА.

Повече от две дузини спасителни екипи са реагирали следобед и са „заварили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ", съобщи пожарно-спасителната служба на Маями-Дейд в изявление. Тя посочи, че е транспортирала 11 души до болници.

Нито една от двете служби не предостави информация за състоянието на ранените.

Щатската комисия за опазване на природата съобщи, че е започнало разследване.

Сред екипите, реагирали на инцидента, е била и бреговата охрана на САЩ.

