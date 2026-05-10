Коалицията от 5 албански партии ВЛЕН в Северна Македония стана единен политически субект

Коалиционният партньор в правителството на Северна Македония ВЛЕН проведе обединителен конгрес, на който от коалиция от пет албански партии се конституира в единен политически субект.

Новата партия ще бъде ръководена от двама съпредседатели – бившия вицеремиер, сега кмет на община Чаир, Изет Меджити и кмета на Тетово Билал Касами, а генерален секретар ще бъде министърът по европейските въпроси Беким Сали. Партията ще има пет подсекретариата и се определя като дясноцентристка, пише БТА.

Повече от час продължи откритата част на конгреса, на която присъстваха и премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски и премиерът на Косово Албин Курти, според когото във форума има „уникална символика" именно защото се провежда на 9 май, в Деня на Европа.

„ЕС се роди като проект за мир чрез антифашизъм и просперитет чрез демокрация. Това е от особено значение за Балканите", заяви в обръщението си Курти.

От трибуната, а след откритата част на конгреса пред медиите говориха и председателите на партиите, които вече са обединени в един политически субект.

По думите на Изет Междити „има моменти в историята, когато политиката престава да бъде състезание и се превръща в необходимост и това са моменти, когато времето изисква не само промяна, но и единство".

„В този момент обаче, макар различията (между нас) да не изчезнаха, силите ни се обединиха около по-голяма цел - да се сложи край на дългата ера на застой и да се отвори нова глава за албанците в Северна Македония. Това не беше лесен съюз, но беше необходим съюз", заяви Меджити.

По думите на Беким Сали „обединението е ясно послание за единство и евроатлантическа ориентация", а в Деня на Европа обединението доказва посоката на ВЛЕН.

„Може да имаме алтернативи за всичко, но европейската интеграция е ориентация без алтернативи. Това е път, който се върви с надеждни институции и с ежедневна отговорност към гражданите", каза Сали, който е министър по европейските въпроси на Северна Македония.

За Билал Касами „ВЛЕН не е просто съюз от партии, а различна култура за правене на политики".

„Не ни е нужна политика, която живее от кавги. Албанците се нуждаят от политика, която гради, планира и мисли отвъд мандата. Затова е важно да кажем какво представляваме. Ние сме дясноцентристка партия. И не го казваме защото звучи добре. Казваме го, защото вярваме в ясни ценности... Вярваме в нашата идентичност, в езика, в културата, във вярата и в онези духовни ценности, които ни държаха заедно дори във времена, когато имахме малко възможности, но много достойнство. Но също така вярваме в модерната държава. В институции, които функционират. В професионална администрация. В справедливост, която е равна за всички, а не майка за едни и мащеха за други", заяви Касами.

На конгреса бяха приети пет резолюции, включително за 40-процентово представителство на жените в процесите на вземане на решения в партията, за младежта и за децентрализацията.

Като коалиция от пет албански партии в Северна Македония ВЛЕН беше създаден преди парламентарните избори в страната през 2024 г., като основен конкурент на най-голямата албанска политическа партия в страната ДСИ с лидер Али Ахмети. Въпреки по-ниския си резултат на изборите именно те бяха изборът на Християн Мицкоски да влязат в правителството му с вицепремиери и министри.

На последвалите местни избори през 2025 г. ВЛЕН получиха по-малко гласове за общински съветници, но доминираха над ДСИ по отношение на кметовете в районите с преобладаващо албанско население.

Още преди конгреса от ВЛЕН изразиха увереност, че значителна част от членството и структурите на ДСИ ще преминат към новия политически субект, а след формализирането на новата партия, в албанския политически блок ще останат само две доминиращи политически сили – ВЛЕН и ДСИ.

Обединяващият конгрес на ВЛЕН идва около месец преди обявените от премиера на страната Християн Мицкоски промени в правителството на Северна Македония.