Най-малко дванадесет пакистански полицаи са убити при експлозия на кола бомба

Експлозия на кола бомба в полицейски пункт, последвана от засада на полицейските служители, започнали да осигуряват мястото около експлозията, отне живота на най-малко 12 полицаи в Северозападен Пакистан, съобщи днес полицията, цитирана от Ройтерс.

Снимки, публикувани след снощната атака, показват, че сградата е срината до основи, а тухли, овъглени останки и повредени превозни средства са разпръснати около мястото.

Полицейският служител Саджад Хан заяви, че телата на 12 негови колеги са открити под рухналия полицейски пункт, а трима души са открити живи и са откарани в болница.

Друг полицай каза, че въоръжените нападатели първо са нахлули в поста с кола, пълна с експлозиви, след което са влезли в помещенията и са започнали да стрелят по всички останали служители.

"Други служители на правоприлагащите органи бяха изпратени да помогнат на полицаите, но терористите им устроиха засада и взеха още няколко жертви", каза той.

Полицията съобщи още, че въоръжените нападатели са използвали дронове при нападението.

На мястото бяха изпратени линейки, а в местните болници на град Бану беше обявено извънредно положение.

Въоръжената групировка "Иттехад ул Муджахидин" пое отговорност за нападението.

Нападенията имат потенциал да разпалят отново боевете по границата на Пакистан с Афганистан. Най-тежките сражения от години между доскорошните съюзници, превърнали се във врагове, избухнаха през февруари, когато Пакистан нанесе въздушни удари на територията на Афганистан, за които Исламабад заяви, че са били насочени срещу бази на бойци.

Оттогава насам напрежението е отслабнало, макар по границата все още да избухват отделни сблъсъци, без да е постигнато официално споразумение за прекратяване на огъня.

Исламабад обвинява Кабул, че укрива бойци, които използват афганистанска територия, за да планират атаки в Пакистан.

Правителството на талибаните отрича обвиненията и заяви, че бойните действия в Пакистан са вътрешен проблем на страната, пише БТА.