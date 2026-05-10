Товарен кораб е ударен край Доха

Товарен кораб Снимка: pixabay

Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран проектил, докато е плавал на 23 морски мили северно от Доха, съобщи днес Британската агенция за сигурност на корабоплаването UKMTO, цитирана от Ройтерс.

Ударът е предизвикал малък пожар, който е загасен, а капитанът на кораба е докладвал, че няма пострадали или щети за околната среда, добави агенцията.

Властите са започнали разследване на източника на проектила.

Плавателните съдове в района са предупредени да преминават с повишено внимание, пише БТА.

Корабите трябва да докладват и всякакви подозрителни действия на UKMTO.

Това е поредната атака срещу плавателен съд в Персийския залив от началото на крехкото примирие, с което бяха прекратени бойните действия между САЩ и Иран, отбелязва Асошиейтед прес.

