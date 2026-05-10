Товарен кораб е ударен край Доха

Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран проектил, докато е плавал на 23 морски мили северно от Доха, съобщи днес Британската агенция за сигурност на корабоплаването UKMTO, цитирана от Ройтерс.
Ударът е предизвикал малък пожар, който е загасен, а капитанът на кораба е докладвал, че няма пострадали или щети за околната среда, добави агенцията.
Властите са започнали разследване на източника на проектила.
Плавателните съдове в района са предупредени да преминават с повишено внимание, пише БТА.
Корабите трябва да докладват и всякакви подозрителни действия на UKMTO.
Това е поредната атака срещу плавателен съд в Персийския залив от началото на крехкото примирие, с което бяха прекратени бойните действия между САЩ и Иран, отбелязва Асошиейтед прес.