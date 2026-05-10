Гръцките фермери готвят 48-часова блокада на Кулата-Промахон

Земеделските стопани от района на Серес, Гърция, готвят нова блокада на граничния проход Кулата-Промахон, съобщи електронното издание "Лион нюз".

Производителите от префектура Серес предприемат тези крайни действия в най-активния селскостопански период, когато работата на полето кипи.

В петък, 15 май 2026 г., в 11:00 часа, на кръстовището Лефконас те ще се съберат с трактори и други машини, като ще направя масов поход до границата. Там се очаква протестът им да продължи с пълна блокада на граничния пункт Промахон за 48 часа. Това е било решено на среща на фермерите преди дни в Неа Зични. Селскостопанските производители са заявили, че търпението им е изчерпано и решението им да излязат на улицата в този активен сезон е недоволството от неизпълнените обещания на властта.

Оплакват се, че голяма част от продукцията им остава неплатена, компенсацията, която са очаквали, не е стигнала до тях. Земеделските производители от Серес изискват незабавното изплащане на всички непогасени субсидии, установяването на гарантирани цени, които ще защитят труда им, и драстичното намаляване на производствените разходи. Те спешно изискват безмитно земеделско масло, по-евтина електроенергия и доставки, както и щедро коригиране или опрощаване на дълговете, които ги заливат.