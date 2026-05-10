Служители на испанските здравни власти се качиха на засегнатия от хантавирус круизен кораб

Испанските власти започнаха процеса по евакуация на пътниците на засегнатия от огнище на хантавирус круизен кораб, който тази сутрин беше закотвен близо до Тенерифе, предаде Ройтерс.

Служители на здравните власти се качиха на борда, за да направят последни тестове и да започнат евакуацията на пътниците, съобщи Министерството на здравеопазването на Испания.

Първата група пътници, която е от испански граждани, ще бъде свалена на брега с малки лодки и незабавно трансферирана в затворени автобуси към местното летище, откъдето ще излети за Мадрид с испански правителствен самолет, съобщиха властите и уточниха, че пътниците от кораба няма да имат никакъв контакт с външни хора, пише БТА.