"Хизбула" използва дронове от Украйна, системите за защита почти не ги засичат

"Хизбула" е започнала да използва FPV дронове, които системите на израелската армия почти не засичат. Този вид дронове са често използвани от Украйна. Съкращението FPV идва от first person view - дронът се управлява от човек с помощта на VR очила.

Традиционните системи за защита срещу дронове не работят добре срещу FPV машините. Причината е, че част от тях се управляват чрез тънък оптичен кабел. Така връзката между оператора и дрона не минава през радиосигнал и не може да бъде заглушена с електронни средства.

Операторът управлява дрона с VR очила и джойстик. Машината лети ниско над терена, трудно се засича от радари и се насочва директно към целта, където се самовзривява, пише ynetnews.

Израелски военни експерти предупреждават, че такъв тип дронове са евтини и могат да бъдат използвани почти навсякъде - включително и срещу цивилни цели. Според анализатори дори човек без военна подготовка би могъл да използва такъв дрон и да предизвика масова паника по време на голямо събитие.

Безпилотните летателни апарати от такъв тип са достъпни и много от компонентите им могат да бъдат поръчани онлайн. Част от технологиите идват директно от бойните полета в Украйна, където такъв тип дронове се използват масово както от украинската, така и от руската армия.

Израелските сили и местни компании работят върху различни решения. Обсъждат се автоматизирани системи с изкуствен интелект, лазерни системи за сваляне на дронове, както и специални радари за малки въздушни цели.

Въпреки многото разработки, израелски представители признават, че засега няма универсално решение. Малките FPV дронове са твърде евтини, твърде бързи и твърде трудни за откриване навреме. Освен това атакуващата страна може лесно да изпрати няколко дрона едновременно, претоварвайки защитата.