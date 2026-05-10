Шефове на НПО за мир изхарчили 6,5 млн. долара за луксозни глезотии

Благотворителна организация от Минесота, занимаваща се с „предотвратяване на насилието", фалира, след като нейните ръководители, според твърденията, са използвали благотворителни средства на стойност 6,5 милиона долара, за да финансират разточителен начин на живот и частен магазин за алкохол, пише "Фокс нюз".

Генералният прокурор на Минесота Кийт Елисън обяви в петък граждански иск срещу нестопанската организация „We Push for Peace" и нейните бивши директори Трахърн Полард и Джаклин Макгиган.

Организацията, която имаше доходоносни договори за работа с общността и превенция на насилието, е била доведена до фалит от „разпространени злоупотреби" и явно самообслужване, твърдят прокурорите.

Според жалбата Полард лично е прибрал в джоба си повече от 6 милиона долара от отклонените благотворителни средства. Вместо да помага на общността, парите на благотворителната организация са финансирали луксозния живот на Полард, като са плащали за пътувания до Лас Вегас, луксозни автомобили и масивно пазаруване в шоурума на Harley Davidson и магазини за спа продукти.

Полард е обвинен също, че е използвал нестопанската организация, за да изплати издръжката за децата си, да уреди личен данъчен дълг към IRS и да субсидира частните си търговски предприятия — включително автокъща за употребявани автомобили и магазин за алкохол.

Макгиган, която е била касиер на благотворителната организация, е превеждала редовно по 1000 долара седмично от средствата на организацията в личната си сметка и е откраднала още хиляди долари от държавни субсидии, за които е твърдяла, че са за „административни" разходи.

„Вместо да помогнат на общността, те си присвоиха милиони долари, които трябваше да бъдат инвестирани в нея", написа Елисън в изявление.

Прокурорите отбелязаха, че когато град Минеаполис поиска съдействие от тази неправителствена организация по време на „Операция Метро Сърдж" – мащабна операция на Министерството на вътрешната сигурност в Минесота – организацията, която някога разполагаше с многомилионни средства, се оказа „напълно неспособна" да отговори на призива.

Когато държавните следователи започнали да разследват, Полард предположително подал фалшиви декларации под страх от наказание за лъжесвидетелстване, твърдейки невярно, че издръжката за дете е „нестопански разход" и че изплащането на 35 000 долара на лични приятели е „заплата в Чикаго".

За да оправдае липсващите милиони, прокурорите твърдят, че Полард бързо е регистрирал фалшиво „търговско подразделение" на благотворителната организация само няколко дни след като прокуратурата на Минесота започна да задава въпроси.

Според съдебните документи той също така е създал друга нова търговска корпорация, наречена „Change Makers", за да източи останалите приходи на нестопанската организация и е пренасочил доходоносни договори за връзки с общността, включително сделка с Whole Foods, далеч от благотворителната организация и директно към новосъздадената си частна компания.