Десет случая на туберкулоза в болницата в Патра

Здравните власти в Западна Гърция са в състояние на повишена готовност, след като най-малко 10 случая на туберкулоза бяха потвърдени сред селскостопански работници в региона.

Заразените са предимно чуждестранни граждани от Непал, Судан и Бангладеш, заети в земеделския сектор в префектурите Илия и Ахая. Експертите посочват лошите условия на живот, пренаселеност и липса на адекватна хигиена в работническите лагери, като основен фактор за разпространението на инфекцията.

Вече е проведена широка среща между компетентните институции, след като при проследяването на случаите са били установени и други потенциални заразени. Здравните служби са започнали незабавно издирване и проследяване на контактните лица, както и предоставяне на превантивно лечение там, където това се налага.

„Нашата цел е да разследваме условията на живот на тези хора и причините, довели до предаването на болестта", заявиха от регионалните здравни власти.

От болницата в Патра уверяват, че ситуацията е под контрол, но предупреждават, че е необходим системен мониторинг на здравето на сезонните работници, за да се предотвратят нови епидемични взривове.

Повишената тревога в региона идва и след смъртта на 20-годишен младеж от лептоспироза, което допълнително мобилизира здравните служби в Западна Гърция.