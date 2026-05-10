Украйна свали 27 руски дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската противовъздушна отбрана тази нощ е свалила всички 27 дрона, насочени срещу страната от руските сили, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинските военновъздушни сили в Телеграм.

От 00:00 ч. на 10 май руските сили насочиха 27 дрона "Шахед", "Гербера" и "Иралмас", както и дронове-примамки тип „Пародия" от Приморско-Ахтарск и Милерово.

Въздушната атака беше отбита със средства за водене на радиоелектронна борба и и безпилотни системи, както и от мобилни огневи групи на украинските отбранителни сили, уточниха украинските ВВС.

Според предварителните данни нито един от дроновете не е достигнал целта си, пише БТА.