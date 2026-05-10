Задържаха четирима за стрелбата по автобус в Перни...

Китай достави на Пакистан първата подводница клас „Цилин“ с възможност за 14-дневно потапяне

Снимка: Китайска медийна група

Министерството на отбраната на Китай потвърди вчера, че в град Саня е доставена първата подводница с конвенционално задвижване клас „Цилин", построена за нуждите на Пакистан.

От ведомството определиха доставката като част от стандартното военно-техническо сътрудничество и ярък пример за всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни.

Говорителят на министерството Джан Дзюншъ подчерта ключовите предимства на новия съд, като акцентира върху задвижващата система AIP (въздушно-независимо задвижване), разработена изцяло в Китай. Тази технология позволява на подводницата да остане в режим на пълна тишина под вода за повече от 14 последователни дни, без да се налага често излизане на повърхността за презареждане на акумулаторите.

Благодарение на значително подобрената си скритност, подводницата намалява риска от засичане от противоподводните сили на противника.

„Тя може да поддържа режим на тишина през целия си поход и да патрулира в дълбините на Индийския океан като „призрак", готова във всеки момент да нанесе фатален удар", отбеляза Джан, посочвайки това като основното предимство на клас „Цилин" пред стандартните подводници.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

