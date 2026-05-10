Пекин с твърд отговор срещу новите американски санкции, свързани с Иран

ем юридически лица, чиито активи ще бъдат блокирани съгласно американските разпоредби.

В отговор, на 2 май китайското Министерство на търговията издаде безпрецедентна забрана за признаване и изпълнение на американските санкции. Това е първият случай от 2021 г. насам, в който Китай официално активира правния механизъм за противодействие на неправомерното прилагане на чуждо законодателство. Според Пекин действията на САЩ нарушават основните норми на международните отношения и ограничават законните права на китайските фирми да търгуват с трети страни.

Анализатори отбелязват, че този ход на Пекин „пренаписва" правилата на санкционната политика и ще подложи на сериозен тест американската система. Ако Вашингтон продължи с налагането на незаконни според Китай ограничения, се очаква страната допълнително да прецизира и разшири своите контрамерки, за да защити националния си суверенитет и икономически интереси.

Китайски експерти и държавни представители остро осъдиха хода на САЩ, определяйки го като пореден случай на „юрисдикция на дългата ръка", която няма основание в международното право. Хъ Уейуен от Центъра за Китай и глобализацията, посочва пред изданието Global Times, че бизнес дейностите между Китай и Иран представляват нормална търговия между две суверенни нации. Той припомни, че Пекин спазва единствено санкционните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и не признава едностранни ограничения, налагани от САЩ.