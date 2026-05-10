Иран пратил на САЩ отговора си за край на войната ...

Путин: Сътрудничеството между Русия и Китай е ключов фактор за глобалната стабилност

Снимка: Китайска медийна група

Взаимодействието между Русия и Китай е най-важният фактор за стабилизирането на международните отношения, заяви руският президент Владимир Путин по време на пресконференция в събота. Според руския държавен глава партньорството между двете страни действа като „инструмент за възпиране и поддържане на баланса в глобалните дела".

Путин подчерта, че Китай остава най-големият икономически партньор на Русия, като акцентира върху продължаващата диверсификация на двустранната търговия. Той обърна специално внимание на развитието в сектора на високотехнологичните индустрии и обяви, че двете държави са постигнали сериозно съгласие за мащабна стъпка напред в сътрудничеството в областта на петрола и природния газ.

По отношение на кризата в Украйна руският лидер изрази готовност за среща с президента Володимир Зеленски, като уточни, че такава може да се състои както в Москва, така и в трета страна. Путин обаче постави категорично условие: евентуалната среща трябва да бъде финалната точка на преговорния процес, а не негово начало. Според него пряк разговор би имал смисъл единствено за подписването на окончателно мирно споразумение, разчетено в дългосрочна историческа перспектива.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

