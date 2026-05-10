Испанските власти започнаха евакуацията на пътниците от засегнатия от хантавирус круизен кораб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанските власти започнаха процеса по евакуация на пътниците от засегнатия с хантавирус круизен кораб, който бе закотвен край остров Тенерифе по-рано тази сутрин, а служители на здравните власти се качиха на борда, за да направят последни тестове, съобщи испанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Ройтерс.

Испанските граждани първи слизат от кораба и започна транспортирането им към брега с малки лодки в групи по петима. Там ги очакват автобуси, с които ще бъдат откарани на местното летище.

Те ще се качат на борда на испански военен самолет, с който ще отлетят за Мадрид, съобщи испанското правителство и подчерта, че евакуираните няма да имат контакт с външни хора.

Испанското здравно министерство потвърди, че корабът е преминал съответните здравни проверки, преди да пусне котва в пристанището.

"Според получената информация от експертите, които се качиха на кораба, хигиената и условията са добри и те не са открили гризачи, така че предаването (на вируса) чрез контакт с гризачи на борда е малко вероятно", се казва в доклада.

Няколко страни, сред които Белгия, Франция, Германия, Ирландия, САЩ, Великобритания и Нидерландия, вчера потвърдиха, че са изпратили самолети, които да евакуират гражданите им, въпреки че властите на Канарските острови съобщиха, че до тази сутрин никакви самолети не са пристигнали на острова.

Пътниците няма да напуснат кораба, докато самолетът, с който ще бъдат евакуирани, не пристигне, увериха испанските власти.

Очаква се втората група пасажери, която ще напусне кораба, да бъдат нидерландците, а с техния самолет ще бъдат транспортирани и пътници от Германия, Белгия и Гърция, каза испанската министърка на здравеопазването Моника Гарсия.

След тях от плавателния съд ще слязат и гражданите на Турция, Франция, Великобритания и САЩ, добави министърката, която говори пред журналисти на пристанището в Тенерифе.

"Последният полет от операцията ще излети от Австралия. Това е най-сложният полет и се очаква да пристигне утре следобед", заяви Гарсия, като отбеляза, че с него ще отпътуват шестима души от Австралия, Нова Зеландия и други азиатски страни.

Тридесет членове на екипажа ще останат на борда и ще отплават за Нидерландия, където корабът ще бъде дезинфекциран.

Плавателният съд в сряда отплава за Испания от Кабо Верде, след като Световната здравна организация и Европейския съюз поискаха Мадрид да ръководи евакуацията на пътниците, след като на борда на плавателния съд бе регистрирано летище от хантавирус.

Всички пътници от луксозния круизен кораб "Хондиус" се смятат за високорискови като предпазна мярка, съобщи здравната агенция на ЕС късно снощи и добави, че рискът за обществото остава малък.