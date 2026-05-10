Фестивал на българската роза в Япония

260
Фестивал на българската роза в Япония. СНИМКА: Фейсбук

Фестивал на българската роза се провежда днес в Япония, съобщиха от българското посолство в Токио на страницата си във фейсбук. За втора поредна година Занаятчийската улица Мотомачи в японския град Йокохама организира Фестивал на българската роза.

Събитието ще се състои днес, 10 май, в Yamate Italian Garden и Diplomat's House в Йокохама.

Специален гост на фестивала ще бъде Царица Роза 2025 на Казанлък Мария Шамбурова.

От българската дипломатическа мисия посочиха, че организаторите са подготвили програма с културни инициативи, тематични щандове, продукти с българска роза и събития, свързани с българските традиции.

В рамките на фестивала е предвидена церемония по откриването, както и шествие на Царицата на розата от хълма Ямате до квартал Мотомачи.

Посетителите ще могат да участват в томболи, да закупят продукти с българска роза, сред които розова вода, сладкарски изделия, напитки и сувенири, както и да посетят специализиран розов базар.

Сред акцентите в програмата са още продажба на органична българска розова вода, дегустации на храни и напитки, както и тематични инициативи в търговските обекти в района на Мотомачи.

