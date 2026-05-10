Руски сили атакуваха автомобил на спасителните служби в украинската Днепропетровска област

Днепропетровска област СНИМКА: АРХИВ

Руски сили атакуваха автомобил на спасителните служби в общината Мирове в Днепропетровска област, докато екипът пътувал, за да помогне на местни жители, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление в Телеграм на държавната служба за извънредни ситуации.

„Тази сутрин спасители тръгнаха към едно от селищата в община Мирове, район Никопол, за да окажат помощ на местното население. По пътя към мястото руски войски умишлено атакуваха пожарно-спасителният автомобил", се казва в съобщението.

Според службата за извънредни ситуации шофьорът – 23-годишен спасител – е бил ранен в резултат на удара с дрон и е бил откаран в болница.

По-рано руски войски атакуваха с безпилотни летателни апарати два района в Днепропетровска област, ранявайки едно дете, припомня агенцията, пише БТА.

