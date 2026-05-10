Най-малко трима души са убити при израелски удари в Газа

Най-малко трима палестинци, включително двама служители на контролираната от "Хамас" полиция, бяха убити днес при израелски удари в ивицата Газа, съобщиха здравните власти в палестинската територия, цитирани от Ройтерс.

Медиците уточниха, че въздушен удар е убил един човек в бежанския лагер Магази, докато при друга атака загинаха началника на криминалната полиция в Хан Юнис Уасем Абдел-Хади и помощника му.

Ройтерс по-рано съобщи, че Израел засилва атаките си срещу контролираните от "Хамас" полицейски сили в ивицата Газа, за които твърдят, че въоръжената групировка използва, за да възстанови управлението си в районите под нейн контрол.

Израелската армия до момента не е коментирала нападенията.

Насилието в ивицата Газа продължава въпреки примирието от октомври 2025 г., а Израел почти ежедневно нанася удари.

Най-малко 850 палестинци са убити след влизането в сила на примирието, съобщиха местните здравни работници, докато Израел заяви, че в същия период са убити четирима негови войници.

Израел и "Хамас" се обвиняват един друг за нарушения на примирието.

Над 72 500 палестиници, повечето от които мирни граждани, са убити от началото на войната в ивицата Газа, която започна след атаките на "Хамас" в Израел на 7 октомври 2023 г., уточниха здравните власти в анклава, пише БТА.