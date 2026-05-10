Гърция: 550 000 мигранти очакват възможност да заминат за Европа от Либия

Над половин милион мигранти и бежанци чакат в Либия удобен момент, за да тръгнат към Европа, заяви днес гръцкият министър на миграцията Танос Плеврис за местна телевизия, предаде ДПА.

Плеврис определи броя им на 550 000 души. Той каза, че Атина си сътрудничи с европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс и с либийските власти, за да се борят с мрежите за трафик на хора, да засичат лодките преди потеглянето им и да блокират заминаването им още на брега.

Гръцката брегова охрана е спасила днес 125 мигранти от две лодки, открити край южния бряг на остров Крит, според гръцкото обществено радио. Като се имат предвид благоприятните метеорологични условия в региона, бреговата охрана очаква, че и други лодки са тръгнали от либийския бряг.

Според Върховния комисариат на ООН за бежанците около 42 000 мигранти са достигнали гръцките острови по море миналата година, влизайки по този начин в Европейския съюз. Агенцията е регистрирала 107 смъртни случая в източната част на Средиземно море през същия период, пише БТА.