ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионска вечер под бляскаво небе: Palms Bet с пр...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22820249 www.24chasa.bg

Гърция: 550 000 мигранти очакват възможност да заминат за Европа от Либия

1708
Бреговата охрана на Гърция Снимка: 24 часа архив

Над половин милион мигранти и бежанци чакат в Либия удобен момент, за да тръгнат към Европа, заяви днес гръцкият министър на миграцията Танос Плеврис за местна телевизия, предаде ДПА.

Плеврис определи броя им на 550 000 души. Той каза, че Атина си сътрудничи с европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс и с либийските власти, за да се борят с мрежите за трафик на хора, да засичат лодките преди потеглянето им и да блокират заминаването им още на брега.

Гръцката брегова охрана е спасила днес 125 мигранти от две лодки, открити край южния бряг на остров Крит, според гръцкото обществено радио. Като се имат предвид благоприятните метеорологични условия в региона, бреговата охрана очаква, че и други лодки са тръгнали от либийския бряг.

Според Върховния комисариат на ООН за бежанците около 42 000 мигранти са достигнали гръцките острови по море миналата година, влизайки по този начин в Европейския съюз. Агенцията е регистрирала 107 смъртни случая в източната част на Средиземно море през същия период, пише БТА.

Бреговата охрана на Гърция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)