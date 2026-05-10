Путин се е срещнал с делегация от босненската Република Сръбска в Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Среща на делегация от босненската Република Сръбска с руския президент Владимир Путин се е състояла в Москва вчера, съобщава изданието "Сараево Таймс", позовавайки се на обществената телевизия на Република Сръбска РТРС.

Делегацията на населената предимно с етнически сърби съставна част на Босна е пристигнала в Москва, за да присъства на парада по повод Деня на победата, който се състоя на "Червения площад".

В началото на срещата с делегацията от Република Сръбска руският президент е заявил, че е уверен, че партньорството между Русия и Република Сръбска ще продължи да се развива.

"Сърбите и руснаците имат близки отношения от векове и ние сме много доволни да ви видим в Москва", е посочил Путин, цитиран от РТРС.

Делегацията е включвала президента на Република Сръбска Синиша Каран, председателя на местния парламент Ненад Стевандич и лидера на управляващия Съюз на независимите социалдемократи (СНС) и бивш президент на Република Сръбска Милорад Додик.

Освен Путин на срещата в срещата са участвали също руският външен министър Сергей Лавров и съветникът на руския президент Юрий Ушаков.

Преди срещата делегацията е присъствала на Парада на победата на "Червения площад" в Москва, както и на прием за чуждестранните официални лица, организиран от Путин.

"Република Сръбска цени историческата роля на руския народ за победата срещу фашизма и остава ангажирана със сътрудничеството, взаимното уважение и съхраняването на традиционните връзки", написа Милорад Додик в социалната мрежа Екс.

"Сараево Таймс" отбелязва, че на тазгодишното издание на парада в Москва по повод Деня на победата са присъствали също президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев и други, пише БТА.