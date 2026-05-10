Спасителна мисия с парашутисти на остров Тристан да Куня, където има заразен с хантавирус

Пътниците от круизния кораб, засегнат от хантавирус, са слязли на брега в Тенерифе, докато британската армия започна специална спасителна операция за оказване на помощ на заразения британец на остров Тристан да Куня.

Въпреки протестите, корабът MV Hondius пристигна в Тенерифе в неделя сутринта, като британските пътници ще бъдат извозени, за да бъдат изолирани в болницата, използвана като първоначален карантинен център за Covid във Великобритания, тъй като здравната агенция на Острова (UKHSA) заяви, че рискът за обществеността „остава много нисък".

UKHSA заяви, че пътниците ще бъдат превозени до Великобритания с чартърен полет и прехвърлени в изолационно съоръжение в болницата „Ароу Парк" в Уирал, Мърсисайд, съобщи "Дейли мейл".

Междувременно специализиран екип от британската армия беше десантиран с парашути на британската отвъдморска територия Тристан да Куня – най-отдалеченият обитаем остров в света – с медицински персонал, помощ и оборудване за лечение на британеца, за когото се подозира, че е болен от хантавирус, и който е слязъл там.

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство потвърди в петък, че британски гражданин е слязъл от круизния кораб „MV Hondius" на острова, където живее, с подозрение за хантавирус.

Шестима парашутисти, консултант от Кралските въздушни сили (RAF) и медицинска сестра от 16-та въздушно-десантна бригада се спуснаха с парашути, докато на отдалечения остров, до който обикновено се стига само с лодка, бяха хвърлени кислородни запаси и медицинска помощ.

Транспортният самолет RAF A400M излетя от базата RAF Brize Norton към остров Асеншън, подкрепен от самолет RAF Voyager, преди да се отправи към Тристан да Куня.

Министерството на отбраната съобщи, че това е първият случай, в който медицински персонал е бил десантиран с парашути за оказване на хуманитарна помощ.

Външният министър Ивет Купър заяви, че безопасността на „всички членове на британското семейство" е най-важният приоритет.

Тя каза:

„Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с международните власти и администрацията на Тристан да Куня, като информираме засегнатите лица и гарантираме, че в Обединеното кралство и във всички отвъдморски територии е осигурена необходимата подкрепа."

Служители от UKHSA и Министерството на външните работи трябваше да посрещнат кораба MV Hondius, когато той акостира в Тенерифе, един от Канарските острови, като британците на борда бяха тествани за хантавирус, преди да слязат на брега.

Ако резултатите от тестовете са отрицателни и хората не проявяват симптоми, те ще бъдат откарани директно до чартърен полет, обслужван от медицински специалисти и снабден с лични предпазни средства като маски.

След завръщането си в Обединеното кралство пътниците ще бъдат настанени в жилищен блок в комплекса „Ароу Парк", отдалечен от обществените зони на болницата, за да преминат клинични прегледи и тестове като предпазна мярка.

Болницата беше използвана за настаняване на британски граждани, връщащи се от Ухан, Китай, през януари 2020 г. в началото на пандемията от Covid.

Световната здравна организация съобщи в събота, че на борда на кораба няма пътници със симптоми.

Здравната агенция на ООН съобщи, че са потвърдени шест случая на хантавирус, свързани с MV Hondius, и че четирима пациенти в момента са в болница.

Оттам добавиха, че са регистрирани общо осем случая, включително три смъртни случая, като един предишен подозиран случай е бил прекласифициран, след като тестът за хантавирус се е оказал отрицателен.

Двама потвърдени британски пациенти са хоспитализирани в Южна Африка и Нидерландия, докато третият британски гражданин на остров Тристан да Куня получава медицинска помощ на този отдалечен остров в Южния Атлантик.

Службите за спешна помощ в северозападната част на Англия заявиха, че очакват пътниците да бъдат задържани в „контролирана среда" за период до 72 часа.

След това специалисти по обществено здравеопазване ще преценят дали те могат да бъдат изолирани у дома или на друго подходящо място в зависимост от условията им на живот.

Британците, които се завръщат в Обединеното кралство, ще останат в самоизолация в продължение на 45 дни и няма да им бъде позволено да ползват обществен транспорт до домовете си.

„Класифицираме всички на борда като т.нар. контакти с висок риск", заяви в събота Мария Ван Керкхове, директор на отдела за готовност и превенция на епидемии и пандемии към СЗО.

Тя добави обаче, че рискът за широката общественост и жителите на Канарските острови остава нисък.

В съответствие с препоръките на Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, при пристигането си пътниците ще бъдат отведени в контролирана среда за клинична оценка и тестване. Очаква се този първоначален престой да продължи до 72 часа.

СЗО се опита да успокои „загрижените" жители на Тенерифе, че няма да се срещнат с пътници от засегнатия от хантавирус круизен кораб, който ще акостира на острова им.

В писмо, адресирано до жителите на Тенерифе, генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебреесус заяви, че знае, че жителите са „загрижени".

Той заяви, че вирусът е „сериозен", но епидемията „не е поредният Covid" и „настоящият риск за общественото здраве от хантавируса остава нисък".

Той добави:

„Испанските власти са подготвили внимателен, поетапен план: пътниците ще бъдат превозени на брега в индустриалното пристанище Гранадиля, далеч от жилищни райони, в запечатани и охранявани превозни средства, през напълно отцепен коридор, и ще бъдат репатрирани директно в родните си страни."

Възникването на огнището е свързано с експедиция за наблюдение на птици в Аржентина, в която двама от пътниците са участвали преди да се качат на кораба.

Генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебреесус, който пристигна в Испания в събота и се очаква да наблюдава евакуацията на кораба, даде същите уверения и благодари на жителите на Тенерифе за тяхната солидарност.

„Искам да ме чуете ясно", написа Тедрос в отворено писмо до жителите на Тенерифе в събота: „Това не е поредният Covid."

След пристигането си в Тенерифе той заяви, че е уверен, че операцията ще бъде успешна. „Испания е готова и подготвена", каза той пред репортерите.

В пристанището на Гранадиля де Абона рано сутринта в неделя бяха разпънати бели палатки по кея, а полицията беше обезопасила част от пристанището.

Въпреки ситуацията, ежедневието изглеждаше до голяма степен нормално, като някои хора плуваха, а други пазаруваха на пазара или седяха на терасите на кафенетата.

Регионалните власти отказаха да разрешат на кораба да акостира. Вместо това той ще остане в открито море, докато пътниците бъдат прегледани и евакуирани в периода между неделя и понеделник – единственият прозорец, за който здравните власти твърдят, че времето ще позволи.

Круизният оператор Oceanwide Expeditions съобщи по-рано, че се очаква „всички гости и ограничен брой членове на екипажа" да започнат да напускат кораба около 7 сутринта.

„След като слязат от борда, те ще бъдат незабавно прехвърлени към определените за тях самолети", заяви холандската фирма.

MV Hondius плава от Кабо Верде, където по-рано през седмицата вече бяха евакуирани трима заразени души.

В Мадрид испанските министри на здравеопазването и на вътрешните работи настояха, че няма да има „никакъв контакт" с местното население и че пътниците ще напускат кораба „по групи според националността".

„Всички зони, през които (пътниците) преминават, ще бъдат затворени", заяви министърът на вътрешните работи, добавяйки, че около кораба ще бъде въведена морска зона за ограничен достъп.

MV Hondius напусна Ушуая, Аржентина, на 1 април за круиз през Атлантическия океан до Кабо Верде.

Провинциалният здравен служител Хуан Петрина заяви, че има „почти нулева вероятност" холандецът, свързан с избухването на епидемията, да се е заразил с болестта в Ушуая, като се има предвид инкубационният период на вируса, наред с други фактори.

Здравните власти в няколко държави проследяват пътниците, които вече са слезли от кораба, както и всеки, който може да е бил в контакт с тях.

Стюардеса от холандската авиокомпания KLM, която е била в контакт със заразена пътничка от круизния кораб и по-късно е проявила леки симптоми, е дала отрицателен резултат за хантавирус, съобщи СЗО в петък.

Пътничката – съпругата на първия човек, починал в резултат на епидемията – е била за кратко на борда на самолет, летящ от Йоханесбург към Холандия на 25 април, но е била свалена от борда преди излитането.

Тя е починала на следващия ден в болница в Йоханесбург.

Испанските власти съобщиха, че жена от същия полет е тествана за хантавирус, след като е проявила симптоми в дома си в източна Испания. Тя е в изолация в болница, заяви здравният министър Хавиер Падиля.

Двама жители на Сингапур, които са били на кораба, са дали отрицателен резултат за болестта, но ще останат в карантина, съобщиха в петък властите на град-държавата.

Британските здравни власти също съобщиха в петък, че има съмнителен случай на остров Тристан да Куня, едно от най-изолираните селища в света с около 220 души население.