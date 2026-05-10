Турция ще репатрира трима свои граждани от круизния кораб с хантавирус

Турция ще репатрира днес трима свои граждани от международен круизен кораб, на който бяха регистрирани случаи на хантавирус, съобщи Министерството на здравеопазването, цитирано от изданието "Тюркийе тудей".

В съобщение, публикувано вчера в турската социална мрежа Ен Сосял, министерството заяви, че здравословното състояние на тримата турски граждани се наблюдава внимателно.

"Процесът на наблюдение, провеждан в координация със съответните международни органи, показва, че нашите граждани не са проявили някакви симптоми или признаци на заболяване", се посочва в съобщението.

Министерството добавя, че тримата ще бъдат поставени под карантина веднага щом пристигнат в Турция и че всички здравни процедури ще бъдат приложени много стриктно от здравното министерство.

Луксозният круизен кораб "Хондиус", на борда на който избухна огнище от хантавирус, пристигна днес на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови, където испанските власти започнаха процес на евакуация на пътниците, съобщиха световните агенции.

Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че осем души са се разболели, включително и тримата починали - нидерландска двойка и германски гражданин. При шестима болни заразата от хантавирус е потвърдена, докато за други два случая се предполага, уточниха от СЗО.

Всички пътници на кораба се смятат за високорискови контактни лица като превантивна мярка, съобщи снощи здравната агенция на ЕС и добави, че рискът за обществото остава малък, пише БТА.