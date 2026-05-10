Засилена охрана около Путин, наблюдават дори домовете на приближените му

Според доклад на европейска разузнавателна служба, цитиран от CNN, Кремъл е засилил значително мерките за лична охрана около руския президент Владимир Путин след поредицата от убийства на висши руски военни и опасенията от преврат.

В доклада се посочва, че новите мерки включват системи за наблюдение, инсталирани в домовете на близки сътрудници, ограничения за ползването на обществен транспорт от персонала, работещ с Путин, по-строги проверки на посетителите, както и ограничения за телефоните, използвани от лицата в обкръжението на руския президент.

Докладът, предоставен на CNN и други медии от източник, близък до европейска разузнавателна агенция, идва в момент, когато Кремъл е подложен на натиск от войната в Украйна, икономическите трудности, признаците на недоволство и повтарящите се украински атаки с дронове на територията на Русия.

Докладът посочва, че движението на Путин е ограничено. Според него руските служби за сигурност драстично са ограничили броя на местата, които Путин посещава редовно.

Путин и семейството му са престанали да посещават обичайните си резиденции в Московска област и във Валдай, неговата уединена лятна резиденция между Санкт Петербург и Москва, се посочва в доклада.

В доклада се посочва също, че Путин не е посещавал военни обекти досега през тази година, въпреки редовните си пътувания през 2025 г. За да заобиколи ограниченията, Кремъл публикува предварително заснети кадри с него.

Откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г., Путин прекарва по няколко седмици в модернизирани бункери, често в Краснодар, крайбрежен регион, граничещ с Черно море.

Путин все още редовно се появява на публични места. Тази седмица той се срещна с чеченския лидер Рамзан Кадиров и иранския външен министър Абас Аракчи.

В доклада се посочва, че на готвачите, охранителите и фотографите, които работят с Путин, е забранено да ползват обществен транспорт.

Посетителите на руския президент трябва да преминават през двойна проверка, а хората, които работят в близост до него, могат да използват само телефони без достъп до интернет.

Някои от мерките са въведени през последните месеци след убийството на висш генерал през декември, което според доклада предизвикало спор сред висшите служители в руските служби за сигурност.

В доклада се посочва също, че след преразглеждане на протоколите за охрана на Путин по-високо ниво на лична охрана е било разширено и за още 10 висши командири.

Според данните от началото на март 2026 г. Кремъл и Путин са загрижени за възможно изтичане на чувствителна информация и риск от заговор или опит за преврат, насочен срещу руския президент.

В доклада се твърди, че Путин е особено нащрек за използването на дронове при евентуален опит за покушение от страна на членове на руския политически елит.

Твърди се още, че Сергей Шойгу е "свързан с риска от преврат", тъй като запазва влияние във висшето военно командване. Шойгу беше министър на отбраната, а към момента е секретар на Съвета за сигурност.

Напрегната среща с Путин и висши служители от службите за сигурност в края на 2025 г. е допринесла за въвеждането на новите мерки.

След убийството на генерал-лейтенант Фанил Сарваров в Москва на 22 декември 2025 г., което според доклада вероятно е било извършено от украински агенти, Путин свика висши служители по сигурността три дни по-късно.

По време на срещата началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов критикува шефа на Федералната служба за сигурност Александър Бортников за това, че не е успял да защити своите офицери.

Бортников се оплакал от липсата на ресурси и персонал за изпълнение на задачата.

Според доклада Путин призовал за спокойствие в края на срещата и наредил на участниците да представят решения в рамките на една седмица.

Решението включвало разширяване на ролята на Федералната служба за охрана на Путин, която досега е охранявала само Герасимов във военното командване, така че да обхване още 10 висши командири.

Въпросният доклад идва в момент, в който Русия е изправена пред нарастващи разходи от войната в Украйна.

Западните държави оценяват руските загуби на около 30 000 убити и ранени всеки месец, докато териториалните придобивки на фронтовата линия са ограничени.

Украйна също така е провела многократни атаки с дронове дълбоко в територията на Русия. В ранните часове на понеделник дрон удари висока жилищна сграда в луксозен квартал в западната част на централна Москва, според местните власти и видеозаписи от мястото на събитието.

Икономическите разходи на войната също станаха по-видими, включително редовните прекъсвания на мобилните данни в големите градове, които разгневиха дори пропутинските кръгове сред градския елит.

Подробностите за сигурността бяха оповестени дни след като Москва обяви промени в парада на Червения площад на 9 май, който отбелязва победата над нацистка Германия.

Тазгодишното събитие, петото от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, се състоя без тежко въоръжение като бронирани машини и ракети.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи заплахата и неотдавнашния успех на украинските удари с по-голям обсег като една от причините за промените.

„На фона на тази терористична заплаха", заяви Песков, „разбира се, се предприемат всички мерки за свеждане на опасността до минимум."

Предишните паради бяха демонстрация на военната мощ на Кремъл, но от началото на инвазията в Украйна те бяха ограничени поради оперативни съображения и такива за сигурност.