Полицията във Великобритания проверява сигнали за „семейно гласуване" на местните избори

Британската полиция проверява сигнали за възможни нарушения на изборните правила след твърдения, че практиката „семейно гласуване" е била широко разпространена в определени секции по време на местни избори.

Сигналът идва от наблюдатели от организацията Democracy Volunteers, които твърдят, че са станали свидетели на множество случаи, при които двама души са влизали заедно в кабината за гласуване или единият е насочвал другия как да попълни бюлетината.

Според организацията това е най-високото ниво на подобни нарушения, което са наблюдавали за десетгодишната си история на наблюдение на избори във Великобритания. Наблюдателите посетили 22 избирателни секции и заявяват, че са видели предполагаемо „семейно гласуване" в 15 от тях.

В доклада се посочва, че са наблюдавани 545 души, като при 32 случая е имало съмнения за нарушение. В една секция били регистрирани девет подобни случая.

Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж определи ситуацията като „дълбоко тревожна" и заяви, че поставя под въпрос „почтеността на демократичния процес", особено в райони с голямо мюсюлманско население.

Изборните власти и местният общински съвет обаче заявиха, че по време на самия изборен ден не са били подадени официални оплаквания от секциите. Те критикуваха наблюдателите, че не са сигнализирали незабавно, ако са видели нередности.

„Семейното гласуване" беше изрично криминализирано във Великобритания със закон от 2023 г. Законът забранява избирателите да обсъждат или показват как гласуват в самата секция, за да се гарантира тайната на вота.

Полицията в Манчестър потвърди, че разглежда подадените сигнали. По-късно, след преглед на видеозаписи и разговори със свидетели, властите съобщиха, че не са открили доказателства за организирана незаконна дейност или принуда върху избиратели.