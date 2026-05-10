ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионска вечер под бляскаво небе: Palms Bet с пр...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22820477 www.24chasa.bg

Русия обвини Украйна, че е нарушила тридневното примирие

1088
Русия СНИМКА: Пиксабей

Министерството на отбраната на Русия заяви днес, че Украйна е нарушила тридневното примирие, като е нанесла удари с дронове и артилерия срещу руските войски, предаде Ройтерс, като се позова на руската информационна агенция „Интерфакс".

През последното денонощие Русия е свалила 57 украински дрона, посочи министерството, като добави, че Москва спазва примирието.

Руските войски са „отговорили със същото" на действията на Украйна, се посочва в съобщението, като са предприели атаки с многоцелеви ракетни системи и минохвъргачки.

По-рано Украйна обвини Русия, че е извършила въздушни атаки и влязла в близо 150 сблъсъка на фронта през последните 24 часа, въпреки примирието, договорено с посредничеството на САЩ.

Ройтерс посочва, че информацията за данните от бойното поле не може да бъде потвърдена по независим път, пише БТА.

Русия СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)