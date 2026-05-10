Русия обвини Украйна, че е нарушила тридневното примирие

Министерството на отбраната на Русия заяви днес, че Украйна е нарушила тридневното примирие, като е нанесла удари с дронове и артилерия срещу руските войски, предаде Ройтерс, като се позова на руската информационна агенция „Интерфакс".

През последното денонощие Русия е свалила 57 украински дрона, посочи министерството, като добави, че Москва спазва примирието.

Руските войски са „отговорили със същото" на действията на Украйна, се посочва в съобщението, като са предприели атаки с многоцелеви ракетни системи и минохвъргачки.

По-рано Украйна обвини Русия, че е извършила въздушни атаки и влязла в близо 150 сблъсъка на фронта през последните 24 часа, въпреки примирието, договорено с посредничеството на САЩ.

Ройтерс посочва, че информацията за данните от бойното поле не може да бъде потвърдена по независим път, пише БТА.