Над две трети от германците изпитват притеснения за финансовото си състояние

Приблизително 70 на сто от жителите на Германия, които все още не са се пенсионирали, се притесняват за финансовото си положение след излизането си от активна трудова дейност, показват данни в проучване на института за пазарни изследвания „ЮГов" (YouGov), проведено по поръчка на благотворителната организация за борба с бедността „Лихтблик Сенйоренхилфе" (Lichtblick Seniorenhilfe) и цитирано от ДПА.

Проучването, проведено по повод планирана от правителството реформа на пенсионната система на Германия, отчита, че най-песимистични са нагласите сред по-младите хора - 75 на сто от анкетираните във възрастовата група 18-29 години заявяват, че са относително или силно притеснени за своите доходи след пенсионирането си.

Над 70 на сто от участниците в допитването във всички възрастови групи до 69 години споделят подобни опасения. Сред хората на 70 и повече години 55 от на сто от тях заявяват, че се чувстват финансово несигурни предвид настоящото си положение.

Германия поддържа държавна пенсионна система, която се финансира основно чрез вноски от хората в активна трудова дейност. Системата е под все по-голям натиск заради застаряването на населението, тъй като голям брой от т.нар. бейби бумъри (поколението на родените между 1946 и 1964 г.) се пенсионират, а делът „на населението в трудоспособна възраст" се свива.

Проучването установи също, че 88 на сто от анкетираните смятат бедността сред възрастните хора за сериозен проблем в Германия, а 92 на сто от анкетираните очакват тя да се засилва през следващото десетилетие.

Около 73 на сто от участниците в анкетата са на мнение, че пенсионерите се нуждаят от поне 1500 евро (1760 долара) нетен месечен доход, за да покриват основните си разходи за живот, като същият дял се обявява против всяко по-нататъшно повишаване на пенсионната възраст.

Германското правителство планира това лято да започне работа по мащабна пенсионна реформа, насочена към гарантиране на дългосрочната устойчивост на системата, пише БТА.

Проучването на „ЮГов" е проведено сред 2178 пълнолетни германци в периода 10–13 април, посочва ДПА.