„Суис“ планира да съкрати 10% от служителите си в администрацията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарската авиокомпания „Суис" (Swiss), която е част от групата на „Луфтханза" (Lufthansa), разширява мерките си за икономии, като включва и административния персонал, предаде АПА.

„Целта ни е да съкратим около 10 на сто от служителите си в администрацията", заяви главният изпълнителен директор на компанията Йенс Фелингер в интервю за вестник „Нойе Цюрихер Цайтунг ам Зонтаг", публикувано онлайн днес.

По думите му авиокомпанията не планира принудителни съкращения, а ще разчита изцяло на доброволни напускания.

За да постигне икономии в администрацията, „Суис" предлага финансови стимули, подобни на тези за кабинния персонал. Например служители, които излязат в неплатен отпуск, ще получават 20 на сто от спестената основна заплата, поясни Фелингер.

Той обоснова мерките с нарастващия натиск върху разходите. Според него „Суис" остава печеливша компания, но някои конкуренти вече я изпреварват по отношение на рентабилността.

При кабинния персонал поставените цели вече са постигнати. И там компанията заложи на доброволни напускания. По данни на Фелингер около 140 служители от кабинния състав ще напуснат авиокомпанията, пише БТА.