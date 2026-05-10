ОАЕ прехванали два ирански дрона във въздушното си пространство

Снимка: pixabay

Обединените арабски емирства съобщиха днес, че са прехванали два ирански дрона във въздушното си пространство - пореден случай, поставящ на изпитание крехкото примирие в региона, постигнато преди месец във войната с Иран, предаде Асошиейтед прес.

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че няма данни за жертви.

За случая бе съобщено в ден, в който удар с дрон предизвика малък пожар на търговски кораб край бреговете на Катар, а Кувейт обяви, че е отблъснал атака с безпилотен летателен апарат. Властите в Катар и Кувейт уточниха, че при инцидентите няма пострадали.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп твърди, че споразумението за спиране на огъня все още е в сила, пише БТА.

