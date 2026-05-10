Кувейтската армия е засякла и неутрализирала вражески дронове

Кувейтската армия съобщи, че в ранните часове днес е засякла и неутрализирала няколко вражески дрона във въздушното пространство на страната, като това е първият подобен инцидент от влизането в сила на примирието във войната с Иран през април, предаде Ройтерс.

По-рано тази седмица противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства свали две ирански балистични ракети и три дрона, в резултат на което бяха ранени трима души.

Кувейт по-рано е съобщавал, за прехванати от неговата ПВО ирански ракети и дронове по време на войната, включително при вълна от ирански дронове на 8 април, насочени срещу ключова инфраструктура, пише БТА.